Incidente, verso le 19, in via IV Novembre a Castelverde. Un 31enne a bordo di un’auto ha fatto tutto da solo. Arrivato ad una curva non è stato in grado di tenere la strada, finendo in un fosso con la vettura ribaltata. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco, ma per fortuna le condizioni dell’automobilista non sono apparse gravi, tanto che è stato accompagnato in ospedale in codice verde. Ai carabinieri, intervenuti per i rilievi, avrebbe detto di non conoscere la strada e di essere stato tradito dalla curva.

