Il 19 settembre 2024, Balenciaga Music lancia una playlist esclusiva di 3 ore e prodotti in collaborazione con Mina, l’artista cremonese. In questa data, verrà pre-pubblicata “L’Amore Vero”, una nuova traccia dell’artista, disponibile tramite il merchandising Mina in edizione limitata. Questa collaborazione con Balenciaga rappresenta la prima volta in cui Mina rilascia nuova musica in collaborazione con un marchio, la prima collaborazione ufficiale con una casa di moda, e il primo merchandising ufficiale della cantante.

© Riproduzione riservata