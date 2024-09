“Due in uno” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena martedì 17 settembre (ore 21) al teatro Filo, scritto da Chiara Ronda e diretto da Denise Valentino. Una storia di famiglia, cupa e ironica, che racconta il dialogo tra due sorellastre che si ritrovano chiuse per errore nella camera ardente del padre. Le due non hanno rapporti da tempo, ma la condivisione forzata di uno spazio le porterà a ritrovare un dialogo, che sarà inizialmente conflittuale, con momenti di ironia alternati a dialoghi intimisti. Le due affronteranno le loro paure, la maternità, la sessualità, l’indipendenza emotiva. Due donne sole che realizzano di essere indipendenti e che la famiglia (canonica) che non hanno avuto possono riscattarla insieme. Le protagoniste saranno interpretate da Chiara Ronda e Claudia Vicini. Parte del ricavato dello spettacolo verrà devoluto all’associazione “I Care We Care”, che si occupa di prevenzione e lotta alla violenza.

“Dopo aver letto la sceneggiatura originale scritta da Chiara Ronda, ho accettato questa nuova avventura con entusiasmo, cimentandomi per la prima volta esclusivamente nel ruolo di regista e preparatore degli attori” ha detto la regista Valentino. “Sono entusiasta di collaborare ancora con l’associazione “I Care We Care aps” poiché mi permette di sostenere con la mia arte progetti sociali in cui credo fortemente”. Racconta poi Chiara Ronda, autrice: “Dopo uno stop obbligato per fare la mamma, durato 11 anni, è arrivato il momento di tornare in scena con “Due in Uno” realizzando il sogno di recitare una sceneggiatura scritta da me. Con Claudia Vicini, che reciterà al mio fianco, la regia di Denise Valentino ed il supporto prezioso di “I Care We Care” APS si è creata una squadra formidabile”. Soddisfazione anche da parte di Stella Abbamonte, presidente di “I Care We Care“: “Il nostro lavoro di avvocati ci ha permesso di osservare da vicino il moltiplicarsi dei fenomeni di violenza a cui stiamo assistendo negli ultimi anni.“L’Associazione I Care, We Care aps è nata per far si che le nostre competenze potessero confluire in un progetto finalizzato alla diffusione di una cultura della non violenza e della parità, perché non vogliamo solo sostenere le vittime, ma prevenire la violenza stessa, contribuendo a creare una società più equa e rispettosa. Lavorare con pa bravissima Denise Valentino, con cui già abbiamo collaborato, è per noi fonte di grande orgoglio, e siamo contente di partecipare allo spettacolo di Chiara Ronda, che ha saputo parlare di donne e stereotipi in modo originale e coinvolgente”.

