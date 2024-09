Semafori funzionanti solo con il giallo lampeggiante in due incroci lungo viale Po a Cremona: quello all’intersezione tra via Oglio – via Navaroli e il successivo, tra via Adda – via Vittori.

Regolarmente funzionante invece l’impianto di via Fulcheria. Una situazione che sta andando avanti da tutta la mattina di martedì, come ci segnala un lettore.

La stessa situazione si era presentata pochi giorni fa all’incrocio tra via Giuseppina, via Ippocastani e via Buoso da Dovara.

