L’ex Provveditorato di Piazza XXIV Maggio a Cremona verrà ristrutturato grazie al contributo della Fondazione Arvedi Buschini: un intervento di ripristino della struttura che verrà poi destinata all’Università Cattolica del Sacro Cuore per usi abitativi, accademici e didattici.

A tal fine la Provincia di Cremona sta provvedendo a riprendere la titolarità dell’immobile, che fu trasferita nel 2012 al Fondo Eridano. Il primo atto per tornare in possesso del bene è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale. A questo seguirà l’atto notarile per la volturazione della proprietà prevista in questo mese.

Si tratta di un intervento molto prestigioso per la città, che consentirà di riqualificare dal punto di vista architettonico un’immobile che comprende un interessante teatro di pregio storico-architettonico. L’intero complesso edilizio verrà poi destinato ad uso alloggio per l’accoglienza degli studenti e per altre necessità dell’università, che si farà carico della gestione previa convenzione con la Provincia.

“La riqualificazione dell’ex Provveditorato è una una grande opportunità colta dall’Amministrazione provinciale per favorire l’ulteriore crescita del polo universitario cremonese, i cui effetti benefici si riflettono sull’intero territorio. Un grazie alla Fondazione, ed in particolare al Cav. Arvedi, che con questo ulteriore progetto incrementerà in modo significativo la ricettività ed i servizi per i giovani universitari che scelgono di vivere a Cremona una fase decisiva della loro vita” ha detto Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona

