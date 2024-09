Quanto incideranno i lavori del Pnrr sul bilancio comunale in termini di spesa corrente? Lo chiede, attarverso una interrogazione a risposta orale, il capogruppo di Forza Italia in Comune Saverio Simi: “La sfida che la nostra città si trova ad affrontare grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e di Regione Lombardia è un’occasione unica per il nostro comune”, afferma.

“Sono infatti 55 gli interventi ad oggi finanziati nella nostra città, da realizzare entro il 2026, per un totale di 62.477.352,70 € (di cui 51.644.853,24 € finanziati dal PNRR, 5.223.255,56 € co-finanziati dal Comune di Cremona e 5.609.243,90 € da compensazione aumento prezzi).

I progetti finanziati rientrano in 4 delle 6 grandi aree di intervento previste dal regolamento europeo di gestione del PNRR:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;

3. Istruzione e Ricerca;

4. Inclusione e Coesione.

Come Forza Italia abbiamo sempre lavorato perché l’utilizzo di tali fondi per l’attuazione dei progetti fosse attentamente monitorato durante tutto l’arco della loro realizzazione.

Nell’ottica di rendere sempre più trasparente a tutta la cittadinanza lo stato di avanzamento dei lavori e la loro definitiva realizzazione, riteniamo utile chiedere all’Amministrazione Comunale se siano state preventivamente quantificate, per ciascun progetto finanziato, le ricadute economiche – in termini di spesa corrente – sui bilanci dei prossimi 5 anni.

In particolare – conclude Simi – si chiede se la realizzazione dei progetti finanziati comporterà una riduzione o un incremento dei costi (es. gestione di edifici pubblici e aree verdi, interventi sociali) e, in caso di aumento della spesa corrente, come l’Amministrazione Comunale intenda sostenerla”.

© Riproduzione riservata