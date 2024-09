Si è tenuta oggi la conferenza stampa dedicata al progetto del Comune – su fondi Pnrr – per implementare un nuovo sistema per migliorare la raccolta differenziata in città. Alla presenza del Sindaco Leonardo Virgilio, dell’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali, dell’Amministratore Delegato di Aprica Filippo Agazzi e di Marina Venturi, Dirigente del Settore Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Cremona, è stata infatti annunciata la sostituzione degli attuali sacchi azzurri con nuovi contenitori rigidi.

Alle abitazioni singole e a quelle residenti in condomini di piccole o medie dimensioni saranno consegnati contenitori con tag da 40 litri, mentre per i grandi complessi residenziali verranno introdotti nuovi cassonetti condominiali dotati di sistemi di apertura a tessera elettronica (che sarà consegnata a ogni utenza). Per le utenze non domestiche è invece prevista la consegna o del mastello da 40 litri oppure di contenitori carrellati più grandi a seconda delle esigenze. Con il passaggio a queste nuove modalità non ci saranno costi aggiuntivi e non cambierà nulla nel calcolo della parte variabile della Tarip.

“L’iniziativa – hanno spiegato Comune e Aprica – conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale e di Aprica per migliorare sempre di più la

raccolta differenziata e ridurre al minimo la componente di rifiuto indifferenziato, offrendo un sistema di raccolta più ordinato e una gestione più efficiente per la cittadinanza, che riconsegnando i sacchi azzurri con tag al momento del ritiro della nuova dotazione, in futuro non dovrà più recarsi a ritirarli presso gli sportelli aziendali”.

“È un aspetto sfidante, un investimento importante che il Comune di Cremona ha voluto fare, all’interno di un’opportunità ancora più ambiziosa che è quella rappresentata dai fondi del PNRR. Un percorso, costruito in sinergia con Aprica, che va incontro alle esigenze quotidiane e concrete dei cittadini, rende ancora più innovativa e smart la raccolta dei rifiuti e, non meno importante, sottolinea l’importanza del contributo dei cittadini nel perseguire l’obiettivo di una città sempre più attenta all’ambiente e sostenibile”, ha detto Virgilio.

“Incrementare il livello di raccolta differenziata, l’equità per gli utenti, rendere sempre più efficienti i servizi dal punto di vista tecnico ed economico, rendere più smart ed user friendly la raccolta differenziata, responsabilizzare il cittadino, raccogliere dati utili e favorire la tracciabilità dei rifiuti. Sono questi gli obiettivi che ci si propone con il progetto denominato ‘Cremona Smart Waste: Misurazione innovativa dei rifiuti urbani per la tariffa puntuale’ per il quale il Comune di Cremona si è ampiamente profuso per il suo finanziamento e, a

seguire, per la sua attuazione. L’intervento, garantendo una gestione integrata dei rifiuti innovativa e con performance, sia qualitative che quantitative di eccellenza, prevede un’implementazione in chiave tecnologica e di digitalizzazione del progetto di misurazione puntuale.

“La pianificazione della fase di distribuzione dei contenitori ai cittadini, relativamente a tempistiche, modalità e costi, definita dal Settore, Ambiente e Transizione ecologica attraverso numerosi confronti con il gestore, è stata condivisa con la Giunta ed è coerente con le disposizioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali.

“L’introduzione dei nuovi contenitori rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e funzionale dei servizi di igiene ambientale a Cremona”, ha affermato Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica. “L’obiettivo di Aprica è rendere la raccolta sempre più pratica e sicura, introducendo soluzioni tecnologiche che facilitino il conferimento e il monitoraggio dei rifiuti. Grazie a questo progetto, puntiamo ad aumentare il tasso di raccolta differenziata in città, garantendo al contempo una maggiore efficienza operativa ed un maggiore decoro urbano”.

Ogni utenza riceverà nei prossimi giorni una lettera dettagliata con le istruzioni per il ritiro del proprio contenitore. La consegna avverrà presso un punto di distribuzione che sarà allestito in Largo degli Sportivi dal 1° ottobre fino al 30 novembre e che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Il progetto riguarda oltre il 75% delle utenze della città, domestiche e non, fatta eccezione per alcune utenze condominiali e per le utenze di alcune vie del centro storico dove si manterranno i sacchi azzurri con tag.

Per maggiori informazioni sulla distribuzione dei contenitori e delle tessere è possibile contattare il numero verde 800 173803, consultare il sito apricaspa.it e l’app rifiutiAMO, oppure recarsi presso gli sportelli Aprica di via Postumia, 102 e di via Geromini, 7.

