Una serata speciale, come lo sono quelle organizzate dall’associazione Medea. Una serata benefica per raccogliere fondi per l’associazione che si occupa di sostenere pazienti oncologici e le loro famiglie, e di ricerca, organizzata nella magnifica cornice del campus di Cremona dell’università Cattolica da Nicoletta Mezzadri e Anna Garavelli e presentata da Cristina Coppola. Tra le testimonianze di chi ha combattuto e vinto la malattia, quella della tennista Francesca Schiavone e del direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta.

“Io ho incontrato la malattia dopo aver giocato a calcio 20 anni – ha raccontato -. Mi sono trovato fortunatamente nelle mani giuste. Oggi sono qua e voglio regalare la mia testimonianza, dobbiamo dare forza con la positività a chi è malato, circondarlo di positività. Questa può essere un’arma in più per reagire a questo ospite indesiderato che alle volte ci viene a rompere le scatole”, ha detto il ds della Cremo.

Prevenzione, ricerca e le terapie, le cure, sono le armi per sconfiggere, per aggredire il tumore. Se ne è parlato durante una tavola rotonda moderata da Simone Bacchetta, organizzata durante la serata, con oncologici e ricercatori. E alla fine la bellissima sfilata delle “dee”, le donne di Medea.

© Riproduzione riservata