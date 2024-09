La quinta edizione de Le Invasioni Botaniche d’autunno è in programma a Cremona Sabato 21 e Domenica 22 Settembre.

Dalle 9 alle 19 più di 80 espositori invaderanno il centro della città con i profumi, i sapori e i colori dell’autunno ormai alle porte.

L’evento è organizzato da Le Botteghe del Centro e Confcommercio provincia di Cremona, SGP Grandi Eventi e PubliA, divisione commerciale di SEC SpA, Quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. La copertura mediatica è garantita dalla presenza del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema e di CR1 organi ufficiali della manifestazione. Cremona Po è sponsor dell’evento.

La manifestazione sarà dedicata ai fiori dell’autunno. Le calde tonalità di ciclamini, dalie, viole del pensiero, aster ed erica coloreranno Corso Garibaldi, Corso Campi e i Giardini Pubblici di Piazza Roma: con l’aiuto dei florovivaisti impareremo a conoscerne le diverse varietà e a coltivarli nel modo corretto.

A Le Invasioni Botaniche si potranno trovare tantissimi tipi di piante: carnivore, grasse, succulente, bonsai e una bella collezione di agrumi.

Un vivaio proporrà quelle piante antiche che si trovavano nei cortili di una volta, come la Bergenia o l’Aspidistra. Ci saranno le aromatiche da coltivazione biologica, annuali e perenni, che si potranno raccogliere ed essiccare in vista della stagione fredda per insaporire le nostre ricette ma anche per preparare ottime tisane ed infusi.

L’inizio dell’autunno è il momento ideale per piantare bulbi, tuberi e rizomi che, in primavera, regaleranno bellissime fioriture. Gli stessi bulbi, piantati in un vaso e tenuti in un luogo fresco per un paio di mesi, potranno fiorire all’interno nel periodo delle feste.

Non mancheranno le rose, che potranno essere messe subito a dimora in un luogo soleggiato e riparato e poi potate in primavera.

Ci sarà la lavanda, utile per profumare armadi e cassetti e tutto l’occorrente per confezionare pot-pourri autunnali.

Nei Giardini di Piazza Roma si potrà fare scorta di miele, formaggi, e cioccolato, ma anche di saponi profumati e di cosmetici naturali.

Le Invasioni Botaniche sono molto attese anche per la selezione di proposte di alto artigianato, con decine di espositori accuratamente selezionati nel tempo e qualche novità.

Ci saranno vasi e oggettistica per il giardino, complementi d’arredo, ceramiche, abiti e accessori, abiti indiani, coperte, borse in stoffa, sciarpe, gonne balloon, maglie in cachemire, accessori tricot anche per i quattro zampe, gioielli e bijoux, amuleti e pietre dure.

Tra le novità avremo un brand di abiti e accessori che strizza l’occhio all’artigianato etnico, ma con un taglio italiano. La partecipazione del pubblico sarà, come di consueto, libera e gratuita.

Durante il weekend, ci saranno anche aperitivi con dj set e spettacoli di danza che coinvolgeranno i locali del centro per rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della città, animando le strade e offrendo ai visitatori un’esperienza vivace e immersiva.

