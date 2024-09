Pecoraro Scanio “Valorizzare il turismo enogastronomico”

ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e del comitato scientifico di Fondazione Campagna Amica e già ministro dell’agricoltura che introdusse la multifunzionalità, rilancia con Dominga Cotarella, presidente nazionale Terranostra, l’appello per un turismo enogastronomico sostenibile, di qualità e distintivo delle campagne italiane. Lo fanno dal convegno promosso a Roma da Campagna Amica, Terranostra e Coldiretti in occasione del quale è stata presentata anche l’anteprima del XIV rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo“ realizzato da Noto Sondaggi per la Fondazione UniVerde e con il supporto di Asacert.“Dobbiamo valorizzare i nostri prodotti tradizionali e sostenere, dopo #pizzaUnesco, la nuova campagna per #cucinaitalianaUnesco e proprio con chi rappresenta il turismo di qualità come Dominga, occorre lavorare per un ‘offerta destinata ai turisti italiani e stranieri che valorizzi gli agriturismi e tutte le imprese e le istituzioni impegnate per rivitalizzare anche le aree interne e i borghi del nostro Belpaese” ha dichiarato Pecoraro Scanio.

tvi/gtr