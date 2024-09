Sono partite le consultazioni del sindaco, Andrea Virgilio, con i gruppi consiliari, in merito alle linee di mandato 2024-2029. A questo proposito, nei giorni scorsi il primo cittadino ha incontrato la lista civica Oggi per Domani, rappresentata da Maria Vittoria Ceraso. All’incontro hanno partecipato anche alcuni candidati della lista stessa: Mina Bettinoni, Gabriele Ronda, Silvia Beltrami e Luca Felloni.

“Le proposte che abbiamo avanzato partono da una domanda fondamentale” sottolinea Ceraso. “Quali dimensioni del benessere vuoi migliorare entro i 5 anni del tuo mandato, rispetto alla situazione attuale per le specifiche categorie di cittadini e di imprese?

Abbiamo quindi affrontato alcune tematiche, che vorremmo fossero poi declinate in obiettivi e azioni concrete negli strumenti di programmazione dell’Ente, come quella relativa ai giovani, con l’introduzione dello strumento di valutazione di impatto generazionale, alle famiglie, con la ricostituzione del centro per le famiglie e l’attuazione di politiche di conciliazione, e agli anziani ponendo l’accento sulla promozione del dialogo intergenerazionale e sul tema della longevità legato anche alle nuove generazioni rispetto alle quali un ruolo centrale riveste lo sport per la sua valenza in termini educativi e per promuovere l’integrazione.

In questo senso abbiamo apprezzato la disponibilità dell’Amministrazione e di tutte le forze politiche nell’accogliere la nostra proposta di costituire una commissione consiliare “Giovani, formazione, sport e politiche familiari” che certamente risponde alla visione che abbiamo declinato nel nostro programma elettorale”.

Sono stati affrontati anche i temi relativi alla manutenzione cittadina, “con particolare riferimento al reperimento di adeguate risorse per garantire i necessari interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, al decoro urbano, in particolar modo degli spazi verdi e dei parchi giochi, alla sicurezza in termini di prevenzione ma anche di maggior presidio della polizia locale rispetto a luoghi sensibili come ad esempio i giardini pubblici di piazza Roma, al ruolo dei Comitati di Quartiere”.

Altra proposta sottoposta al sindaco è stata quella “relativa al Digital Twin, gemello digitale, una tecnologia innovativa in grado di creare la riproduzione digitale precisa, dettagliata e tridimensionale della città.

Abbiamo ribadito la necessità di un maggior protagonismo delle categorie economiche, imprese e commercio, che devono essere ascoltate e coinvolte nelle strategie di sviluppo della nostra città. E’ stata posta l’attenzione sulla mobilità ricordando al Sindaco alcuni impegni assunti in campagna elettorale sul tema Ztl, in termini di studio e approfondimento, e comparto sud della città. In particolare lo abbiamo sollecitato sul progetto per via Giordano che era stato citato tra gli obiettivi dei primi 100 giorni di mandato che stanno ormai per scadere”.

Infine si è parlato di politica ambientale, “legata in particolar modo al piano 20/30 e al rapporto con A2A anche rispetto al termovalorizzatore auspicando che possa instaurarsi su questi temi un confronto costruttivo e partecipato” conclude Ceraso.

© Riproduzione riservata