Festeggiati oggi i primi 40 anni dalle Fornelle di Cremona1. In città sono due i club, (Cremona 1 e le fornelline di Cremona2) e proprio il primo club ha celebrato il suo anniversario. Rigorosamente femminili, le delegazioni delle Fornelle vanno dal nord al sud, con anche un club a Madrid. Sono centinaia di donne che si dedicano ai fornelli con amore e dedizione unite non solo dalla passione per la cucina ma anche dalla cultura della cucina.

Il club del fornello di Cremona 1 è presieduto da Franca Mola, lo scopo del club è quello di riunirsi, scambiarsi le ricette, cucinare, e pur nel rispetto delle tradizioni i piatti, anche quelli presentati oggi, sono al passo con i tempi e si sono evoluti.

La presidente del club del fornello Cremona1 è tra le socie fondatrici. Un centinaio le fornelle di tutta Italia giunte a Cremona per festeggiare: hanno vistato il museo verticale del Torrazzo e poi si sono dirette a Palazzo Pallavicino in corso Matteotti dove si è svolta la conviviale.

