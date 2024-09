Si infiamma la politica locale sul termovalorizzatore. Ieri sera si è tenuta una riunione della direzione cittadina del Pd alla presenza del sindaco Andrea Virgilio.

“Ci siamo confrontati sui primi passi della Giunta rispetto alle prossime attività del partito – ha spiegato Roberto Galletti segretario cittadino del Pd -. Ci siamo presi un impegno serio con la cittadinanza, vogliamo continuare ad accompagnare e spronare la giunta per essere più vicini ai cittadini. Dopodiché, ovviamente si è parlato della questione biometano. C’è stato un intervento importante da parte del sindaco Virgilio alla direzione cittadina di ieri sera che ha riscontrato un largo consenso.

Noi ovviamente ci stiamo ancora confrontando sul percorso che ci aspetta. Speriamo che sia un percorso largo di condivisione aperto alle idee dell’opposizione. Abbiamo chiesto da subito, come partito democratico, la VIA, valutazione di impatto ambientale. Ovviamente non abbiamo affrontato in modo rigido e ideologico la questione. Il bilancio che ci aspettava dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale è stato riscontrato come negativo e quindi adesso prendiamo un’altra direzione”.

Poi l’affondo di Galletti: “L’opposizione ahimé, diciamo che non sta seguendo questa strada. Sono ancora in piena campagna elettorale. Io vorrei invitare l’opposizione ad essere costruttiva e a confrontarsi con noi sul futuro della città. E chiedo anche ad A2A l’orientamento rispetto a questo comparto perché in passato sono stati, come dire, promessi i finanziamenti importanti da questo punto di vista e adesso vogliamo capire dove andare. La maggioranza è compatta, ovviamente ci si confronta in modo serio e aperto”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata