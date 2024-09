Rome Startup Week, Winepainting originale forma di promozione del vino

ROMA (ITALPRESS) – Non solo giovani e nuove imprese alla “Rome Startup Week”, l’evento in corso nella Capitale, dedicato agli imprenditori locali e nazionali impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie. Al Gazometro, Miky Degni, esibendosi in una performance artistica, ha presentato la sua idea originale di dipingere con il vino, idea che è diventata negli anni il suo lavoro. “L’idea del winepainting è nata tanti anni fa, nel 2007, a seguito di una intuizione che ho adottato come campagne pubblicitarie per promuovere le aziende vinicole e i produttori di vino – ha detto Degni – sono qui alla Rome Startup Week per tenere questa performance, il tema sarà ispirato alla tecnologia”. L’idea è quella di promuovere dei prodotti attraverso il linguaggio dell’arte, usata come veicolo per comunicare prodotti fisici, non vendendoli in maniera standardizzata.

