Il sindaco Andrea Virgilio ha fatto visita alla Fondazione La Pace Onlus di Via Massarotti, accompagnato dall’Assessore al Welfare Marina Della Giovanna.

Accolti dal Presidente don Roberto Rota e dalla Direttrice Silvia Galli, gli ospiti hanno potuto salutare alcuni anziani ancora nei nuclei della struttura, per poi confrontarsi, insieme ai Consiglieri della Fondazione, su tematiche relative al prendersi cura dei fragili e sulle problematiche inerenti.

E’ emersa un’unità di intenti dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione La Pace in ordine ai progetti condivisi tra cui quello della “longevità”, mentre è stato ribadito il desiderio di lavorare in sinergia per implementare i servizi che Fondazione La Pace offre al territorio: non solo la RSA ma anche la Comunità alloggio, gli alloggi protetti, il Centro Diurno Integrato, le cure domiciliari (C- Dom e RSA aperta).

Come ribadito dai Consiglieri la Fondazione La Pace è al servizio del territorio cittadino, e lo spazio nel cuore della città, immerso in un parco ancora verde, offre tante opportunità di presa in carico anche grazie alla rete di associazioni e volontari che aiutano a rendere vivace la vita al suo interno.

© Riproduzione riservata