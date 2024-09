Da lunedì 30 settembre via Brescia, all’altezza del civico 187/a, sarà interessata da scavi stradali, eseguiti per conto di A2A Calore & Servizi S.r.l., per l’allaccio del teleriscaldamento presso la Caserma Col di Lana, sede del 10° Reggimento Genio Guastatori.

Compatibilmente con le condizione meteorologiche, i lavori si concluderanno entro la metà del mese di ottobre.

Per l’esecuzione dell’intervento in sicurezza, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

In particolare sarà chiusa alla circolazione via Brescia in corrispondenza del civico 187/a, nel tratto stradale interessato dal cantiere e sarà consentito il doppio senso di circolazione nel tratto libero della stessa via, a monte ed a valle dell’occupazione, per garantire l’accesso alle strade e proprietà laterali adiacenti all’area di cantiere. Sarà chiuso anche il marciapiede all’altezza dell’occupazione: i pedoni potranno transitare lungo un percorso realizzato sul lato opposto al cantiere.

Con la chiusura del tratto di via Brescia interessato dai lavori, i veicoli provenienti da via S. Bernardo e diretti verso la periferia dovranno seguire un il seguente percorso alternativo: via Gian Battista Vitali, via via Angelo Borroni, via Francesco Arata, via Francesco Soldi e via Persico. Per chi proviene dalla periferia ed è diretto verso il centro città il percorso alternativo è questo: via Nazario Sauro, via Persico, via Gallazzi e rientro in via Brescia.

Le modifiche alla viabilità saranno comunque indicate da apposita segnaletica di deviazione di itinerario lungo l’intero tratto stradale interessato.

© Riproduzione riservata