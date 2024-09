Momenti di paura nel tardo pomeriggio di giovedì su viale Po, dove un bambino è stato travolto da un’auto sulle strisce pedonali di fronte alla gelateria Santa Giulia. Erano circa le 17.30 quando si è verificato l’incidente. Il piccolo, dell’età di 10 anni, è stato soccorso dal 118, con ambulanza ed elisoccorso. L’elicottero è stato fatto atterrare in piazzale Azzurri d’Italia, davanti alla piscina comunale, con il supporto dei Vigili del Fuoco.

Il piccolo è stato quindi trasportato lì dall’ambulanza e poi caricato a bordo. Le sue condizioni sono serie, ma non sembra essere in pericolo di vita. La strada è stata parzialmente chiusa per consentire l’opera dei soccorritori e i rilievi da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto con diverse pattuglie.

