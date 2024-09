Ufficio di Presidenza in previsione del consiglio comunale che sarà convocato lunedì 30 settembre alle 15,30. Tra i punti, il bilancio consolidato, e poi sono stati fatti i nomi della prima commissione, quella Toponomastica. La commissione sarà presieduta dal nuovo sindaco Andrea Virgilio, altro membro sarà l’assessore alla cultura Rodolfo Bona che in caso di assenza del sindaco presidierà la commissione. Poi, designati dalla presidenza del consiglio, due membri della minoranza (saranno Saverio Simi di Forza Italia e Luca Fedeli di Fratelli d’Italia); per la maggioranza Eleonora Sessa del Pd e riconferma di Lapo Pasquetti di Sinistra per Cremona Energia civile.

A questi membri si aggiungeranno 6 esperti, designati dal sindaco, scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura, con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografica locale, glottologia, scienze matematiche – fisiche e naturali, archivistica. Nei prossimi giorni il sindaco sceglierà chi mettere. All’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale Virgilio presenterà le linee programmatiche.

Silvia Galli

