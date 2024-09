Prende il via venerdì 4 ottobre la decima edizione del Festival della Mostarda, la celebre manifestazione culinaria cremonese che propone un ventaglio di appuntamenti digitali ed in presenza di tradizione gastronomica, innovazione e turismo organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con la Strada del Gusto Cremonese, con il patrocinio del Comune di Cremona, della delegazione di Cremona dell’Accademia Italiana della Cucina, del Touring Club sezione di Cremona, dell’Unione Cuochi Regione Lombardia e dell’Istituto Superiore Einaudi di Cremona.

Il Festival proseguirà fino al 17 novembre 2024, confermando le tante attrattive di Cremona, una meta ideale per gli appassionati gourmet che avranno modo di conoscere la mostarda attraverso un percorso articolato intorno al tema “Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo”.

Il Festival sarà in presenza nel week end dal 4 al 6 ottobre, durante la rinomata Festa del Salame che ospiterà, nel PalaSalame in Piazza Roma, quattro showcooking con degustazioni dal titolo “Contaminazioni piccanti” : venerdì 4 ottobre alle 16,00 “Fior di risotto con pesto di mostarde cremonesi e chips di salame”, sabato 5 ottobre alle 14,00 “La boccia cremonese, polenta al salva cremasco” e “Mostarde cremonesi”, domenica 6 ottobre alle 17,00 “Jambalaya fusion alla cremonese” con le quattro note food blogger Annalisa Andreini, Antonella Garibba, Gloria Diana, Alessia Buzio Storio.

Non saranno solo le eccellenze gastronomiche al centro del ricco programma del week end, ma anche numerose iniziative volte a promuovere e valorizzare il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale, organizzate da Cremona Infopoint -Target Turismo in Piazza del Comune 5 (tutti su prenotazione Cell. 379 1165691 – Email: prenotazioni@targetturismo.com)

Tra le esperienze proposte, l’itinerario “Cremona, città dell’arte e della musica”, con partenza ogni giorno alle 14.30 da Cremona Infopoint: un itinerario a piedi nelle vie del centro che ripercorre i secoli della storia cremonese attraverso i principali monumenti della città: la Cattedrale che abbellisce con la sua mole la maestosa piazza medievale, il grande Battistero ottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa, il Palazzo Comunale. Il tour comprende la visita dell´interno della cattedrale definita la “Cappella Sistina della Val Padana”, l’interno del Palazzo Comunale e la visita di un tratto di strada romana del I sec. a.C.

Inoltre, non poteva mancare nel programma del Festival la celebrazione di una delle grandi tradizioni cremonesi, la liuteria: attraverso il percorso “La bottega del liutaio” con partenza ogni giorno alle 16.15 da Cremona Infopoint, sarà possibile scoprire come viene ideato e costruito un violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei grandi maestri del passato, gli Amati, Guarneri e Antonio Stradivari

La Strada del Gusto Cremonese organizza sabato 5 ottobre, per gli appassionati di cicloturismo, un itinerario alla scoperta dei profumi e dei sapori che la gastronomia locale è capace di offrire attraverso le eccellenze del territorio: “Degustando torrone, mostarda e formaggi”, da Cremona a Persico Dosimo.

Il percorso include la tappa in alcune importanti aziende di prodotti tipici cremonesi con la possibilità di toccare con mano e vedere da vicino come nascono grana padano e provolone. La pedalata prevede, inoltre, tappe in luoghi ricchi di storia come la sontuosa villa settecentesca della nobile famiglia Calciati dove si visiteranno gli ambienti interni in compagnia di una guida autorizzata. Merenda con prodotti tipici del territorio durante il percorso.

© Riproduzione riservata