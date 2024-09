Le fattorie didattiche della Coldiretti hanno spalancato le porte a bimbi, genitori, nonni, pronte a regalare una giornata nel segno dell’incontro con la natura e gli animali, con l’agricoltura e la vita in cascina. Attività e laboratori, visita agli animali della fattoria, giochi di una volta, riscoperta degli antichi mestieri e dell’origine dei cibi, attenzione all’ambiente: sono alcuni dei temi che le fattorie didattiche di Coldiretti hanno proposto. L’ “Agrinido-fattoria didattica Piccoli Frutti” del Boschetto di Cremona, di Gianna Balestra ha preparato una domenica pomeriggio proprio per tutti “da zero a 99 anni”. Con laboratori esperienziali (con le stampe di natura, i profumieri in fattoria, i mandala d’argilla, le agriavventure con Luna), l’incontro con gli animali della fattoria (ci sono gli asinelli, le caprette, conigli e pulcini…), le merende dolci e salate. Alle ore 18 poi il via lo spettacolo teatrale “Sogna nella natura”, di e con Claudia Scaravonati: oltre 500 le persone che vi hanno partecipato. Un successo incredibile per la gioia dello staff. fband

