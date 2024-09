Presentate oggi in consiglio comunale le linee programmatiche con le quali il sindaco Andrea Virgilio ha illustrato la principali direttrici su cui si muoverà l’amministrazione nei prossimi cinque anni. Un’illustrazione di quanto contenuto nel programma elettorale ma declinata attarverso vari capitoli.

Nessuna discussione, solo la presentazione; il dibattito si terrà nella seduta del 14 ottobre, insieme alla presentazione degli indirizzi per le nomine nelle partecipate.

“Compito di una amministrazione è quello di definire il suo programma – ha detto in apertura di Consiglio il sindaco – ma all‘interno di una città che sia correponsabile. Questo vuol dire da parte nostra essere disponibili all’ascolto, non essere autoreferenziali. Ci siamo presentati con un programma, ma tutto è in discussione. Dobbiamo assumere questo approccio anche nei confronti delle minoranze. Oggi presentiamo le nostre priorità; una città che deve curare se stessa dal punto di vista del decoro urbano, del welfare, della sicurezza, ma avere anche un visione strategica e guardare al futuro”.

Da quest’ottica, “grande importanza alla città universitaria, alle strategie territoriali, al coinvolgimento forte con le forze economiche. C’è un Masterplan da portare avanti, guardando non solo alla città ma al resto del territorio”. E a proposito delle elezioni provinciali: “Sono contento del risultato, Roberto Mariani oltre ad essere un amico è un amministratore serio, penso che ci siano tutte le condizioni per poter costruire un lavoro intenso non solo con la Provincia, ma con tutti i comuni e le reatà del territorio.

“I confini amministrativi devono essere bypassati se guardiamo alle necesità delle nostre imprese, alle filiere produttive, al turismo, il cluster agroalimentare: tutti temi che devono andare oltre la nostra città”.

Le Linee programmatiche presentate oggi sono state condivise con alcune componenti delle minoranze: M5S Cremona Cambia musica (Paola Tacchini) e Lista Ceraso. “Alcune sollecitazioni – spiega Virgilio – le abbiamo acquisite ma la finalità non è avere il loro voto favorevole, è quella di coinvolgere, confrontarci avere un rapporto dialettico con loro. Sappiamo che a volte il consiglio comunale si trasforma in una sorta di teatrino, con scontri strumentali: ecco, dobbiamo avere la capacità di scremare queste cose per trovare quello che di buono ci viene proposto dai colleghi della minoranza”. gbiagi

LEGGI QUI LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2024-2029

