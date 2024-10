“La Libertà non è uno spazio libero – Riflessioni e parole intorno a ‘cosa saresti disposto a dare per la libertà” è il titolo di un convegno che si terrà venerdì 4 ottobre dalle ore 16.00 sotto il lucernario di Net4Market in Corso Matteotti, 15 a Cremona.

Intitolare questo particolare evento attraverso la famosa citazione di Giorgio Gaber è stato inevitabile. In un giorno qualsiasi, riuniti in una discussione su quali convegni si sarebbe potuto in futuro prevedere negli spazi dedicati e davanti alle notizie che attualmente ci creano qualche preoccupazione, è stato quasi automatico pensare a quello che possediamo, ai figli che abbiamo la possibilità di veder crescere, agli incontri che faremo, agli aperitivi che potremo organizzare e di fatto a tutto quello che ci caratterizza e che trattiamo come un assunto scontato.

La ‘libertà’, intesa in quest’accezione, siamo proprio noi nella nostra piccolissima realtà. Attori di un copione senza limitazioni, viviamo il nostro muoverci liberi nel mondo senza preoccuparci minimamente che qualcuno o qualcosa possa modificarlo, circoscriverlo. In una parola: togliercelo. Per questo motivo – e non senza una considerazione ponderata sulla seriosità di questo tema – è stato deciso di organizzare una breve Giornata di Studi sia sull’importanza della nostra “libertà” (se vogliamo proprio usare questo termine per definire il nostro modus vivendi) che delle varie modalità per esorcizzarne la possibile perdita.

Per questo è stato aperto un tavolo con alcune figure molto autorevoli a livello nazionale, che possano in qualche modo suscitare suggestioni e pensieri dialettici nel merito. Per il ruolo delle Forze Armate – fondamentale in questo contesto – parteciperà il Gen. Vincenzo Maugeri; l’aspetto etico verrà scandagliato da Don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della CEI; potremo conoscere l’importantissimo punto di vista dell’esule cileno Omar Lear Lopez mentre Attilio Albertoni, come Presidente dell’ANAC (Sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale dell’Arma di Cavalleria), porterà in discussione alcune preziose testimonianze. Insieme a queste luminosissime figure saranno presenti alcuni studenti delle scuole secondarie superiori cittadine insieme ai/alle loro insegnanti e il Presidente di Net4market Gianmaria Casella avrà il ruolo di moderatore della discussione.

