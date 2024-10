Ci sono ancora i fratelli Gaboardi tra i campioni della carne a livello internazionale. Vittorio e Alessandro Gaboardi, 100% cremonesi e titolari dell’azienda agricola “La Cigolina” (sita nel lodigiano), portano a casa ancora una volta la medaglia d’oro alla World Steak Challenge.

Due in particolare i riconoscimenti ottenuti: oro nella categoria “Wagyu Rib-eye” (la costata di una preziosa razza bovina giapponese, nota per la particolare marezzatura che contraddistingue la sua carne), e oro nella categoria “controfiletto”.

L’11 novembre a Londra si terranno le premiazioni, e i fratelli Gaboardi vi parteciperanno. Avendo già vinto in queste due categorie, tra le più importanti del concorso, possono ambire anche al titolo di “Miglior carne internazionale” e di “Miglior azienda innovativa e sostenibile”. Ma per saperlo bisognerà attendere il giorno esatto della cerimonia. A sfidarli ci saranno migliori produttori di carne in arrivo da tutto il mondo.

Giovanni Rossi

