Si era introdotto illegalmente nei codici di 630 siti, e attualmente è in carcere a Opera dove ha già scontato 4 anni dei 7 che deve ancora fare. Stefano Barca, cremonese, una sfilza di precedenti alle spalle per reati informatici, sta ora affrontando il suo 21esimo processo. Ma lui non si è mai definito un hacker, ma solo un appassionato di informatica e un abile programmatore.

Prima di finire in carcere, faceva l’idraulico. Ora è accusato di truffa per aver usato i codici postpay di una donna e acquistato su una piattaforma di e commerce, merce per 500 euro, di cui 200 di prodotti dolciari.

Tra le varie accuse a cui ha dovuto far fronte in passato, anche quella di phishing, tecnica che mira a carpire informazioni personali e sensibili come dati anagrafici, password per i conti correnti online e codici di carte di credito, al fine di consumare illeciti bancari attraverso la rete, accedendo ai sistemi di home banking, ovvero a conti correnti e servizi online per disporre dei depositi attraverso operazioni e bonifici attuati in frode ai titolari.

Anni fa aveva spiegato ai giudici di essere entrato in una chat mondiale di informatica e di hackeraggio solo perché interessato all’argomento. “Ero solo curioso”, aveva detto.

Sara Pizzorni

