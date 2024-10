Partenza sotto l’acqua per la Festa del Salame, che dalla mattina di venerdì ha aperto i battenti nel centro storico cittadino, per la sua sesta edizione. Nonostante la pioggia, alle nove, puntualmente la kermesse ha preso il via, attirando fin da subito i primi curiosi. La tre giorni vede in campo una serie di espositori provenienti da tutta Italia, per poter gustare innumerevoli tipologie di salame. Ma ci saranno anche incontri culturali, ospiti illustri, premiazioni, showcooking e tantissimo altro.

Un evento ormai consolidato nel panorama gastronomico italiano e lombardo, che accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta di sapori ricette, incontri con i produttori locali. Molti gli appuntamenti già a partire da venerdì, quando al PalaSalame ci sarà l’evento “I cuochi di domani fanno a fette lo stivale”, con gli allievi di sala e cucina dell’Istituto Superiore Luigi Einaudi, che daranno sfoggio delle loro abilità culinarie, realizzando per l’occasione un piatto avente per protagonista il principe della manifestazione, il salame.

Alle 15 toccherà a “El bufét al salame di Andrea Regonati”, un “panino”, che lo chef cremonese presenterà per l’occasione: un hamburger con salame da pentola, mostarda di cipolle rosse e maionese alla salsa verde.

Alle 16 spazio a “Contaminazioni Piccanti: fior di risotto con pesto di mostarde cremonesi e chips di salame”: primo di tre appuntamenti della microrassegna all’interno della Festa, con la food blogger Annalisa Andreini, che presenterà un risotto particolare, in cui mandorle, anice e spezie si mescoleranno al Grana Padano e al Salva cremasco sotto una pioggia di erbe aromatiche, pepe e origano. La piccantezza delle mostarde darà l’accento al piatto e le chips di salame croccanti chiuderanno un piatto che è una vera esplosione di gusto.

Alle 17 “Il salame sulla strada del gusto – l’antipasto: il salame fumè”, primo appuntamento della rassegna dedicata ai ristoratori della Strada del Gusto di Cremona, che vede protagonista Anna Maria Mariani, patronne di Cascina Loghetto ma anche chef alla costante ricerca di sapori nuovi e abbinamenti audaci. Alle 18 toccherà a “Le degustazioni della buona stella”, con il salame Negroni, mentre alle 19 spazio a “Calici & salami in tour; 1a tappa lombarda”. Sarà una doppia degustazione che vede protagonista il Salame Cremona IGP di Santini e due vini eccezionali delle Cantine Caleffi.

La festa entrerà poi nel vivo sabato mattina, quando ci sarà anche il taglio del nastro ufficiale, per dare il via a un fine settimana che si prevede soleggiato.

