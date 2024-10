Protagonista del debutto di Stagione di Opera 24/25 del Teatro Ponchielli, questa sera, venerdì 4 ottobre (ore 20 – replica il 6 ottobre ore 15.30), sarà La Bohème di Giacomo Puccini, in un nuovo allestimento che celebra i 100 anni dalla scomparsa del compositore toscano.

La produzione vede la direzione musicale di Riccardo Bisatti, giovanissimo direttore d’orchestra già apprezzato dal pubblico di Opera Lombardia per aver diretto Don Giovanni, andato in scena nella Stagione Opera 22/23. La regia è affidata Marialuisa Bafunno, che con il suo fresco team creativo è risultato vincitore del Bando under 35 per il progetto di regia de La Bohème per il Circuito OperaLombardia 2024/25.

Ma una novità attende il pubblico della Stagione d’Opera: i sovratitoli saranno alla portata di tutti e sarà l’occasione per godersi l’Opera in ben 4 lingue (italiano, inglese, francese e tedesco). Questo grazie a Lyri, un’app pensata appositamente per seguire in tempo reale il libretto e la trama dello spettacolo in multilingua direttamente sul proprio smartphone o tablet.

La trama. In La Bohème – la scatola dei ricordi, la vicenda si svolge attraverso gli occhi di un Rodolfo anziano, un artista che arriva dal futuro e ritrova una scatola dei ricordi contenente alcuni oggetti del periodo più felice della sua giovinezza. Ciascuno di noi, indipendentemente dall’età, custodisce con gelosia alcuni ricordi. Questi diventano un rifugio sicuro in cui cercare conforto quando ci si sente smarriti, permettendoci di tenere a mente chi siamo e quali cambiamenti hanno influenzato la nostra storia personale.

© Riproduzione riservata