La Festa del Salame è stata l’occasione per dare spazio alla grande creatività anche dei professionisti cremonesi legati al mondo della ristorazione e dei dolci. Fuori dalla storica Pasticceria Lanfranchi una coda lunghissima nel pomeriggio per aggiudicarsi un piatto della “Torta Pane e Salame”, diventata virale sui social in poche ore naturalmente. Un aspetto scenografico (e gustoso) che richiamava la classica michetta col salame. “La torta è un pan di spagna con zuppa inglese, con crema gialla e liquore Strega e ricoperta di pasta di mandorle”, ci dice il titolare Alfredo Bertoli “il salame è di pasta mandorle rossa con dei grissini di pasta di mandorle bianca che si affetta di fetta in fetta”.

Presentata anche la brioche con gelato al salame, che unisce tradizione e creatività, Nord e Sud, ideata da Luca Tempesta di Bar ai Portici di Cremona. “Sono stato contattato da SGP Grandi Eventi quest’estate, quando in gelateria uno dei prodotti più venduti è la brioche con il gelato e la panna, tipicamente siciliana – ha raccontato Luca Tempesta – così ho avuto l’idea di rivisitarla in chiave padana e cremonese, creando un sorbetto al salame e una panna montata al Grana Padano”. Federica Bandirali

