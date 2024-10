60 persone Mauro Moruzzi Junior Band scesi a roma ieri presso la Si trovavano a Roma per la festa di Montesacro a Piazza Sempione, per un’esibizione programmata.

Ma si sono poi ritrovati domenica mattina in Piazza San Pietro, a essere ringraziati in diretta mondiale durante l’Angelus da Papa Francesco in persona.

Sono i membri della Mauto Moruzzi Junior Band, eccellenza cremonese musicale: in 60 infatti si sono recati alla recita della Preghiera Domenicale del Santo Padre e hanno iniziato poi, in piazza, a suonare il loro inno e brani di festa.

Alla fine dell’Angelus il Papa li ha ringraziati, nello specifico con il nome “Orchestra della Sacra Famiglia di Cremona”, scatenando la gioia di tutti i presenti. La “Mauro Moruzzi Junior Band” è un’esperienza di musica e amicizia nata a Cremona nell’autunno del 2007 dalla collaborazione tra la scuola Sacra Famiglia e l’associazione musicale Pontesound. fb

