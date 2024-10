Grande partecipazione, ieri, all’ex bocciodromo di Cremona in piazzale Atleti azzurri d’Italia per il pranzo di fine stagione di “Amici in moto”, un gruppo di amici formatosi nel 2017 con la passione per la due ruote. All’evento di ieri, uno dei tanti e tutti organizzati gratuitamente, ha partecipato un’ottantina di persone, riunite dall’amicizia e dall’amore per le moto. Non si tratta di un’associazione, non c’è alcun tesseramento, ma solo amici che si ritrovano per condividere la stessa passione. L’evento clou è stato a giugno con la benedizione dei caschi. Tutti gli eventi, con foto e video, sono visibili nel gruppo facebook “Amici in moto” di Cremona.

