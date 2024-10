Aggredita troupe del Tg3 in Libano, morto di infarto l’autista

(Adnkronos) – La troupe del Tg3 in Libano aggredita stamattina. La giornalista Lucia Goracci e l’operatore Marco Nicois sono stati attaccati a pochi chilometri da Sidone. L’autista, cardiopatico, è morto di infarto. L’auto della troupe, che si muove in Libano con tutti i permessi, è stata minacciata e inseguita da un gruppo di persone in moto. L’autista, Ahmad, ha accusato un malore: è intenuta un’ambulanza e sono stati prestati soccorsi. L’autista è morto, tra il dolore e lo sconcerto di Goracci e Nicois.

“Eravamo a Jiyeh, a Nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento avvenuto due notti fa. Stavamo riprendendo senza problemi, un uomo si è scagliato verso l’operatore cercando di strappargli la telecamera. Abbiamo protetto Marco e siamo tornati in auto per allontanarci, sono arrivate altre persone. L’uomo” che ha cercato di strappare la telecamera “ha lanciato una pietra. Siamo andati via, quest’uomo ci ha inseguito. Quando ci siamo fermati in un distributore, quest’uomo ha strappato le chiavi all’autista, ha tentato di rompere la telecamera entrando attraverso i finestrini. Nessuno ci è venuto in aiuto. Ahmad ha cercato di farsi ridare le chiavi e a quel punto si è accasciato a terra. E’ arrivata l’ambulanza, siamo corsi in ospedale: ci hanno che era morto dopo lunghi tentativi di rianimarlo. Ahmad lavorava con gli uffici della Rai di Beirut e Gerusalemme da molti anni. Io e Marco, che è qui con me, non abbiamo parole per descriverne la profondità umana e la dolcezza”.