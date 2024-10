Si aggiravano con fare sospetto tra le abitazioni di via Europa, a Castelleone, con un’auto carica di arnesi da scasso: sono così finite nei guai tre persone, due uomini e una donna di età compresa tra i 23 e i 27 anni. A individuarli i Carabinieri della Stazione di Castelleone nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto dei reati predatori.

I tre sono stati notati dai residenti, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. I militari, giunti sul posto, hanno intercettato e fermato la vettura, identificando i tre occupanti, che non sono stati in grado di giustificare la propria presenza e che hanno mostrato segnali di nervosismo. E’ quindi scattata una perquisizione, dalla quale sono emersi, tra abitacolo e bagagliaio, martelli, scalpelli, pinze, cacciaviti, torce, guanti e cappellini.

Il sospetto, da parte dei Carabinieri, è che i tre stessero facendo un sopralluogo prima di commettere qualche furto. Nei confronti dei tre, accompagnati in caserma, è quindi scattata la denuncia per possesso di chiavi o strumenti utilizzabili per aprire o forzare serrature.

