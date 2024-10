Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione messa in atto dalle donne e dagli uomini della Sezione Polizia Stradale di Cremona e dei dipendenti Distaccamenti di Crema, Casalmaggiore e Pizzighettone.

Durante il fine settimana appena trascorso sono stati effettuati controlli sia sull’intera provincia che lungo l’arteria autostradale A21 di competenza, che hanno portato a identificare complessivamente 235 persone, a bordo di 170 veicoli e a ritirare 4 patenti di guida.

Sul fronte del contrasto alla guida in stato di ebbrezza sono state sottoposte a prove con etilometro o precursore ben 84 persone e per tre di loro (3 uomini di età compresa tra 20 e 53 anni) è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza essendo stato rilevato un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito compreso cioè tra 0,8 e 1,5 g/l.

Inoltre, nella giornata di venerdì 4 ottobre, nel corso di un controllo autostradale, un equipaggio della Sezione di Cremona ha identificato 7 stranieri di origine indiana, di cui 5 privi di documenti. A seguito di ulteriori accertamenti uno dei soggetti è stato denunciato a piede libero in quanto risultava essere stato espulso dal territorio italiano, mentre altri tre sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione in Questura. I controlli continueranno anche nei prossimi fine settimana con specifici servizi.

