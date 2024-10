Ai nastri di partenza la nona edizione del Master in Innovation in Food Science and Technology – Michele Ferrero, la prima organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore nel campus di Cremona, in collaborazione con Fondazione Ferrero, dopo l’esperienza all’Università di Torino.

Sono nove, e tutte donne, le studentesse che dopo una rigorosa selezione iniziano questo percorso di studi caratterizzato, tra l’altro, dal taglio internazionale: quattro di loro provengono da Messico, Serbia e Cina.

Per sei mesi, presso il Campus dell’Università Cattolica di Cremona, le candidate si misureranno con lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e avvieranno il business case project, un’iniziativa da affrontare in team che mira a sviluppare conoscenze tecniche e importanti soft skills e che punta alla ideazione e produzione di prodotti alimentari innovativi per gli anziani. Attività che verranno completate nella seconda parte del Master: due intensi mesi presso la sede Ferrero di Alba.

“Il Master in Innovation in Food Science and Technology Michele Ferrero ha un respiro internazionale, sarà erogato interamente in inglese e mira a formare specialisti in grado di dare un contributo significativo all’attività complessa di un’azienda alimentare; sia negli ambiti “ricerca e sviluppo” che di produzione e di controllo” spiega il professor Antonio Gallo, docente all’Università Cattolica e direttore del Master program.

“Si tratta di un corso di secondo livello, che offre ai top graduate di tutto il Mondo l’occasione di “mettere le mani in pasta” sulle sfide della produzione di alimenti in un mondo che cambia” afferma il professor Lorenzo Morelli, coordinatore scientifico del Master.

I TEACHING TOPICS

Molteplici i temi che verranno affrontati. Si parte dalla nutrizione, dunque spazio alla qualità nutrizionale degli alimenti, alla promozione della salute, sino al ruolo del microbiota intestinale nel benessere delle persone e alla nutrizione personalizzata.

Oltre al prodotto c’è il consumatore e le sue scelte alimentari, spesso dettate da dinamiche psicologiche. Approfondendo la psicologia dei consumi alimentari, al Master verranno svelate le motivazioni, i pregiudizi e le influenze che guidano le nostre diete. Conoscenze preziose per il marketing ma anche per aiutare le persone a operare scelte più sane e consapevoli, favorendo in definitiva un rapporto più equilibrato e appagante con il cibo.

Un esperto a 360 gradi del mondo dell’industria alimentare deve però anche possedere una visione del contesto in cui si opera. A questa esigenza risponde il corso Istitutions del Master Unicatt-Ferrero, una serie di lezioni che combinano approfondimenti sui quadri giuridici e sulle politiche globali che sono alla base del settore alimentare. Verranno trattate questioni cruciali come la sicurezza alimentare, le politiche di settore, la corretta informazione ai consumatori e la responsabilità aziendale, con un occhio alle nuove possibilità offerte dalla digitalizzazione e dall’Intelligenza artificiale applicate all’agrifood.

