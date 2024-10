Caos in A21 nel tardo pomeriggio di venerdì, quando un mezzo pesante ha preso fuoco nel tratto tra Cremona e Ponntevico, in direzione Piacenza. Erano circa le 18.30 quando si è verificato l’incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme. Nel mentre, il traffico è rimasto bloccato, con code di circa 3 chilometri.

