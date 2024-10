Immagini impressionanti, che documentano come l’acqua impossibilitata a restare nel corso naturale dei fiumi esca e occupi la campagna circostante. Le piogge consistenti dei giorni scorsi, che hanno colpito principalmente la parte alta della regione, ora si fanno sentire e gonfiano i fiumi, ancor prima del Po i suoi affluenti.

Arrivano dal Serio e dall’Oglio le immagini che sono state girate in sorvolo, in esclusiva per CR1. La campagna della nostra provincia è in parte invasa dalle acque: non si registrano situazioni gravi o comuni sommersi, come nei casi di alluvioni, ma certo non sono scene che si vedono tutti i giorni, nemmeno per quei comuni che si affacciano su un fiume e sono più preparati a queste eventualità.

Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe lentamente rientrare in quanto le piene hanno raggiunto i picchi massimi: è previsto sole almeno fino a martedì, condizioni che faranno defluire l’imponente carico di acqua che sta transitando.

