Dai banchi di scuola alla cattedra: la storia di Simone Scarano, 19enne insegnante tenico pratico di Informatica all’Istituto Pacioli, ha qualcosa di eccezionale. Originario di Melito (Napoli), appena diplomato in Amminstrazione Finanza e Marketing nel 2023 (con 100/100) ha superato un concorso indetto nell’ambito del Pnrr e ha ottenuto il posto a Crema, dove insegna laboratorio di informatica in diversi corsi. Ha scelto una città del nord in quando i posti vacanti sono numerosi, soprattutto nelle materie scientifiche.

Intervistato da varie testate nazionali, ammette di essersi sentito un po’ spaesato agli inizi: alcuni studenti sono più grandi di lui e i colleghi per un po’ lo hanno scambiato per uno studente, ma allo stesso tempo riconosce che essere così vicino anagraficamente ai ragazzi può essere di grande aiuto. Anche se sui social non è presente col suo nome, in quanto “è sempre meglio mantenere un po’ di distacco”.

Simone oltre al concorso per insegnante ha superato anche quello per l’Arma dei Carabinieri ed è iscritto alla facoltà di Scienze Motorie. E’ appassionato di danza e a Crema sta cercando una scuola di hip hop.

“Ho incontrato anche dei genitori nei consigli di classe – dice nell’intervista al Corriere della Sera – e naturalmente un po’ di stupore c’è per la mia età. Oggi insegno laboratorio in cinque classi, dalla prima alla quarta. I ragazzi hanno 3 ore la settimana e in due di queste affianco l’insegnante di teoria. Sono sempre stato appassionato di questa materia, adoro programmare, il linguaggio Pyton. Le classi sono tranquille, certo, mi accorgo che c’è qualcuno che si distrae più facilmente, ma cerco di rendere le lezioni più interessanti facendo esempi dell’informatica che loro vivono ogni giorno, dai videogiochi ai social. Prendo spunto dalle lezioni che ci faceva il nostro professore al Minzoni, Pasquale De Michele”.

© Riproduzione riservata