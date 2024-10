L’Unione sindacale di base ha organizzato anche a Cremona, per il 18 e 19 ottobre, una mobilitazione contro il Ddl 1660. Due giornate per conoscere e contestare il “Decreto sicurezza”. Primo appuntamento venerdì 18, alle 17.30, con un’assemblea pubblica che si svolgerà a Spazio Comune, sul tema “Conoscere il Secreto sicurezza”, con l’intervento di Alaa Nasser (Usb Logistica) e Marco Lucentini, avvocato dei movimenti impegnati nella lotta per il diritto alla casa e dei lavoratori della logistica.

La manifestazione proseguirà il 19 ottobre (ore 10-12) con un presidio “per denunciare l’antidemocraticità del Ddl 1660 di fronte alla Prefettura di Cremona”. Nel pomeriggio invece, dalle ore 18, nel piazzale antistante i cancelli della Pro Sus si terrà “Ad un anno dal 17 ottobre 2023”, aperitivo a sostegno dei lavoratori in lotta, seguita dalla proiezione del documentario “Il fuoco non si è spento”.

