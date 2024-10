Prosegue con grande successo di pubblico il programma della decima edizione del Festival della Mostarda in corso in provincia di Cremona fino al 17 novembre.

Questo evento autunnale, imperdibile per gli amanti della gastronomia, celebra le tradizioni culinarie cremonesi attraverso un ricco programma che combina appuntamenti in presenza e digitali. Il festival offre un mix di innovazione e turismo, ideale per scoprire e assaporare le eccellenze del territorio.

Organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, il festival vede la collaborazione della Strada del Gusto Cremonese e il patrocinio del Comune di Cremona, dell’Accademia Italiana della Cucina – sezione di Cremona, del Touring Club di Cremona, dell’Unione Cuochi della Regione Lombardia e dell’Istituto Superiore Einaudi di Cremona. Il Festival proseguirà fino al 17 novembre 2024, confermando le tante attrattive di Cremona, una meta ideale per gli appassionati gourmet che avranno modo di conoscere la mostarda attraverso un percorso articolato intorno al tema “Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo”

Anche nel week end dal 18 al 20 ottobre, saranno numerose le iniziative volte a promuovere e valorizzare il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale, organizzate da Cremona Infopoint – Target Turismo Piazza del comune, 5 (tutti su prenotazione Cell. 379 1165691)

Tra le esperienze proposte, l’itinerario “Cremona, città dell’arte e della musica”, con partenza ogni giorno alle 14.30 da Cremona Infopoint: un itinerario a piedi nelle vie del centro che ripercorre i secoli della storia Cremonese attraverso i principali monumenti della città: la Cattedrale che abbellisce con la sua mole la maestosa piazza medievale, il grande Battistero ottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo), il Palazzo Comunale. Il tour comprende la visita dell´interno della cattedrale definita la “Cappella Sistina della Val Padana”, l’interno del Palazzo Comunale e la visita di un tratto di strada romana del I sec. a.C.

Si conferma inoltre tra i più apprezzati l’appuntamento alla scoperta della liuteria: attraverso il percorso “La bottega del liutaio” con partenza ogni giorno alle 16.15 da Cremona Infopoint, sarà possibile scoprire come viene ideato e costruito un violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei grandi maestri del passato, gli Amati, Guarneri e Antonio Stradivari.

Sabato 19 ottobre 2024, Strada del Gusto Cremonese organizza un’escursione in bicicletta lungo il Naviglio Civico, da Cremona a Monasterolo, per un totale di circa 55 km. Il percorso, di grande fascino naturalistico, attraversa la pianura padana costeggiando numerose cascine e antiche architetture rurali, fino a raggiungere i territori alluvionali del fiume Oglio. Dopo aver lasciato la ciclabile del Naviglio a Marzalengo, si prosegue lungo strade a bassa percorrenza fino al borgo di Monasterolo, dove si potrà visitare la storica Villa Bottini, residenza padronale medievale circondata da un romantico parco. La visita guidata includerà gli interni della villa e la chiesetta di San Rocco, seguita da una colazione “en plein air” nel parco. Dopo pranzo, è previsto il rientro a Cremona lungo la ciclabile Cremona-Brescia.

Molto ricco anche il programma di Domenica 20 ottobre 2024: alle ore 15, una passeggiata culturale nel centro storico di Cremona, alla scoperta della pittura tra Cinquecento e Settecento, guidata dallo storico dell’arte Alessandro Bonci. Durante l’itinerario, sarà possibile esplorare le opere di artisti cremonesi come Tommaso Aleni, Galeazzo Campi e Francesco Boccaccino, oltre a visitare il Museo Lauretano e la chiesa di Santa Maria Maddalena. La passeggiata durerà circa un’ora e mezza. Il costo è di €15,00 a persona, con tariffe ridotte per bambini e possessori di Welcome card. È richiesta la prenotazione.

Alle 15.00 e 16.30 sarà possibile partecipare alle visite guidate alla storica Villa Sommi Picenardi, a Torre de’ Picenardi. La villa, costruita tra il XVI e il XVIII secolo, è un importante esempio di residenza estiva nobiliare, circondata da uno dei primi giardini all’inglese in Italia. I partecipanti potranno ammirare la sontuosa panoramica esterna, i cortili ariosi e la cappella privata.

Sempre il 20 ottobre alle 15.00 e 16.30 sono in programma visite guidate a Palazzo Calciati Crotti, in via Palestro, Cremona. Questo palazzo nobiliare, costruito nel 1763, è famoso per i suoi affreschi settecenteschi e gli appartamenti decorati con magnificenza. Durante la visita si potranno ammirare opere d’arte e arredi antichi tramandati attraverso generazioni.

E ancora, negli stessi orari, aprirà le porte alla visita guidata il Castello Mina della Scala, a Casteldidone, anche in questo caso alle 15.00 e 16.30. Questo maniero, edificato nel XVI secolo, conserva ancora oggi l’atmosfera di un’antica residenza nobiliare, con interni affrescati, arredi d’epoca e oggetti d’arte appartenenti alla famiglia Persico Licer.

Per informazioni e prenotazioni di queste attività: Cremona Infopoint – Target Turismo (Piazza del Comune, 5).Contatti: Cell. 379 1165691 – E-mail: prenotazioni@targetturismo.com.

