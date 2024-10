Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore: “Abbiamo avuto paura”

(Adnkronos) – La nazionale nigeriana di calcio ha vissuto un incubo. Lookman e compagni sono volati in Libia nella giornata di ieri per giocare la partita valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa contro i padroni di casa, in programma domani. Il volo nigeriano doveva atterrare a Bengasi, a 20 chilometri da Benina, dove si sarebbe dovuto disputare il match, ma è stato dirottato ad Al Abraq, dove le uscite dall’aeroporto sono state bloccate e i giocatori lasciati per tutta la notte senza cibo, acqua o un posto dove dormire.

A raccontare una situazione che sta diventando drammatica ci ha pensato il capitano ed ex Serie A Troost-Ekong: “Quando abbiamo iniziato la discesa, ci hanno dirottato su un altro aeroporto: è stata una decisione delle autorità locali. Il governo libico ha annullato il nostro atterraggio a Bengasi senza motivo. Hanno chiuso i cancelli dell’aeroporto e ci hanno lasciato senza linea telefonica, cibo o bevande. Tutto per fare giochi mentali”, ha scritto sul proprio profilo X. “Il pilota del nostro volo, tunisino, è uscito e tornato diverse ore dopo. Gli è stato detto che in tutti gli hotel vicini avrebbero accettato solo lui e nessun altro, nemmeno gli altri membri dell’equipaggio, che erano nigeriani. Abbiamo chiesto al nostro governo di intervenire e salvarci. Insieme alla squadra abbiamo deciso che non giocheremo questa partita. La CAF dovrebbe esaminare cosa sta succedendo qui. Anche se decidessero di consentire lo svolgimento della partita, rinunceremmo ai punti. Non accetteremo di viaggiare da nessuna parte qui, non è sicuro. Possiamo solo immaginare come sarebbe l’hotel o il cibo”, ha concluso l’ex difensore di Udinese e Salernitana.

I giocatori, tra cui ci sono anche i Serie A Okoye (Udinese), Dele-Bashiru (Lazio) e Lookman (Atalanta), hanno trascorso la notte arrangiandosi come potevano, come testimoniato da diverse foto pubblicate dagli stessi calciatori sui propri profili social. Altri video mostrano invece le forze dell’ordine locali bloccare le uscite: “Abbiamo paura. Prendetevi pure i punti, vogliamo solo tornare a casa”, ha scritto su X Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen.

Le sue preghiere sono state esaudite nel primo pomeriggio di oggi, quando è stato ancora Troost-Ekong a condividere un aggiornamento con i suoi preoccupati follower: “Il potere dei social media. A quanto pare il nostro aereo è in rifornimento mentre parliamo e dovremmo partire per la Nigeria a breve. Grazie a tutti per il supporto! Non tratteremmo mai una nazione ospite per una partita in questo modo. Gli errori capitano, i ritardi capitano. Ma mai di proposito!”, ha concluso.