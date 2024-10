Crotta Torna Viva!. In occasione della sagra del paese tenutasi domenica 13 ottobre, il piccolo comune rivierasco si è vestito a festa a partire in mattinata con l’arrivo delle vespe del gruppo “Ferie in Vespa”. Nel pomeriggio i protagonisti sono stati gli amici a 4 zampe in occasione del 1º Dog Show che ha registrato ben 55 iscrizioni. A chiudere il tutto la sfilata delle majorettes le “Violette di Formigara” accompagnate dalla banda “Corpo Bandistico Pizzighettone”. Per i più piccoli giochi, gonfiabili e intrattenimento per tutta la giornata.

Insomma, un successo che ha visto entusiasti i crottesi che da anni in occasione della sagra non vedevano il paese così animato.

L’idea è partita da due ragazze residenti a Crotta, Andrea Cerri ed Eva Melzani, già promotrici della CülurAdda (la camminata a colori che si tiene solitamente a giugno), appoggiate dal sindaco Sebastiano Baroni e dal vice Mario Rizzi.

