Sonego, esordio vincente a Stoccolma. Ora sfida a Ruud

(Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro torna a vincere dopo oltre un mese e lo fa al torneo Atp 250 di Stoccolma, un indoor con un montepremi che supera i 690 mila euro. Sonego ha battuto lo svizzero Andrea Huesler, numero 152 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (7-1), 7-5 in un’ora e 52 minuti.

Il piemontese, numero 50 del mondo, dopo aver conquistato il titolo a Winston-Salem era incappato in ben quattro eliminazioni consecutive al primo turno (US Open, Chengdu, Pechino, Shanghai). Ora per Sonego al secondo turno ci sarà la sfida, complicata, contro il norvegese numero 2 del seeding Casper Ruud.