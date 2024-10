Non si ferma la scia di violenza a Cremona. E ancora una volta teatro dell’ennesimo episodio di aggressione è piazza Roma, pieno centro cittadino. I contorni di quanto accaduto non sono ancora chiari: gli agenti della Squadra Mobile, che procedono per le indagini, mantengono uno stretto riserbo. Sono in corso accertamenti per chiarire i contorni della vicenda. Una lite scoppiata verso le 18,30 in cui un uomo di 53 anni è stato trasportato all’ospedale Maggiore in regime di codice giallo, quindi in condizioni abbastanza serie. Ancora sconosciute le cause che hanno portato all’esplosione della violenza.

Di certo è che in queste ore non sono mancati litigi e aggressioni che ancora una volta ripropongono il problema della sicurezza. Nella zona del centro commerciale CremonaPo una guardia giurata è stata presa di mira da un gruppo di ragazzini, probabilmente minorenni, che dopo un tentativo di fuga sono stati fermati e sottoposti ad identificazione. La vittima, un 48enne, è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dopo essere stato preso a calci e pugni.

E poi la rissa in piazza della Pace nella notte tra sabato e domenica, nel pieno della movida. Complice qualche bicchiere di troppo, gli animi si sono scaldati, e sono volati calci e pugni. All’arrivo delle forze dell’ordine non c’era più nessuno.

Fino ad arrivare, sempre nel fine settimana, ad una violenta rissa scoppiata nell’androne di un palazzo privato di via Antica Porta Tintoria. Qui si sono affrontati ferocemente due gruppi di giovani, svegliando e spaventando i residenti, alcuni dei quali hanno assistito al pestaggio, al lancio di cocci di bottiglia e alla fuga dei giovani coinvolti in quella che è sembrata una vera e propria resa dei conti. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza. Toccherà ora alle forze dell’ordine dare un nome e un volto agli autori di queste notti brave.

Sara Pizzorni

