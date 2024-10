Importante adesione all’ appuntamento per sottoporsi alla visita senologica gratuita di domenica 13 ottobre a Cremona organizzato da A.P.O.M., Associazione Patologia Oncologica Mammaria in collaborazione con Holis Medical Center.

A.P.O.M., costituita il 6 febbraio 2003 con sede in Cremona in via Damiano Chiesa 1/A, da sempre è impegnata nella promozione e divulgazione della prevenzione alla salute sul territorio con particolare attenzione alle patologie oncologiche mammarie, e offre accoglienza, ascolto e supporto per le donne colpite da patologia oncologica mammaria e per i familiari. Per quanto riguarda la prevenzione, l’Associazione è attiva anche per facilitare la possibilità di effettuazione di esami diagnostici quali visite, ecografie e mammografie a chi ne avesse necessità e ne facesse richiesta.

Il successo dell’ iniziativa per le visite effettuate su prenotazione domenica 13 ottobre grazie alla disponibilità dei medici Alberto Bottini e Antonio Brunelli, invita A.P.O.M. a ripetere l’ iniziativa la prossima primavera per far fronte alle numerose richieste che non è stato possibile soddisfare.

Significativa anche la scelta della data. Il 13 ottobre è la giornata nazionale del tumore al seno metastatico.

A.P.O.M. ha provveduto anche alla distribuzione e illustrazione di materiale informativo sul tumore al seno metastatico oggetto della campagna nazionale di Europa Donna Italia, il movimento che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno a cui A.P.O.M. aderisce.

