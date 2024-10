Anche Cremona si mobilita con un’inizativa straordinaria, per non restare indifferente di fronte alla drammaticità della situazione internazionale, alle guerre in corso, alle vittime che aumentano di giorno in giorno. Sabato 26 ottobre tra le 17.30 e le 19.30 la Tavola della pace promuove una manifestazione che si concluderà in piazza Stradivari, in sintonia con le iniziative e la piattaforma nazionale di Europe For Peace, Rete Pace Disarmo, Fondazione PerugiAssisi. A breve verranno diffuse maggiori informaizoni sul programma

