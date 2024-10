Daniel Ciofani, capitano grigiorosso nelle ultime stagioni, è entrato a far parte del settore giovanile della Cremonese. Nei panni di dirigente è stato presentato ufficialmente dal responsabile del vivaio, Stefano Pasquinelli.

“Riavere con noi Daniel è molto importante – ha spiegato Pasquinelli – alla luce del suo passato, ma anche del suo presente, crediamo che per il vivaio sia una grande opportunità poter contare su un profilo del genere”. Ciofani, che dopo aver appeso le scarpe al chiodo ha superato gli esami per conseguire i titoli di direttore sportivo e di allenatore Uefa B, inizia con la Cremo un percorso di crescita professionale. “Noi – ha continuato Pasquinelli – abbiamo il compito, l’incarico e l’onore di far conoscere tutto il lavoro svolto quotidianamente nei nostri uffici, sul campo, con i ragazzi, con gli allenatori, con le famiglie e anche la parte legata alle partite, che già in queste settimane Daniel sta seguendo. Per noi sarà importante anche il suo occhio, la sua visione e la sua esperienza maturata come calciatore professionista, ma anche e soprattutto come calciatore di settore giovanile. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dall’ approccio che ha avuto Daniel con noi tutti: con gli allenatori, con i ragazzi. Si è presentato già con delle idee chiare e una conoscenza anche buona di tutta la parte regolamentare nonostante ma la cosa che mi ha colpito, ci ha colpito, maggiormente è l’umiltà con la quale sta affrontando questo percorso”.

“Per me – ha spiegato Ciofani – è un ritorno, ma in realtà è come se non fossimo andato via. Effettivamente io sono sempre rimasto qui, a Cremona, con il cuore e devo ringraziare il cavalier Arvedi per questa opportunità: un’opportunità non banale, non scontata che non si dà a tutti e questo mi ripaga anche oltremodo di quello che ho dato alla maglia. Un’opportunità che certifica quello che è stato il mio apprezzamento per la città e per questi colori. Come detto è un’opportunità molto, molto importante perché mi permette di entrare in punta di piedi in un settore che è molto ben collaudato e che sta ottenendo risultati importanti. Nel passato remoto la Primavera della Cremo ha vinto una Coppa Italia, nel passato più recente ha vinto il campionato Primavera 2: questo testimonia che oltre ad una grande trazione, alle spalle c’è il grandissimo lavoro di tutti”.

“In questi giorni – ha proseguito Ciofani – ho potuto osservare il lavoro svolto da tutte le componenti del settore giovanile e mi sono messo a disposizione per imparare perché tutti devono partire da un qualcosa e la base, la linfa vitale di una società è il settore giovanile e io sono felice di essere qui, di essere tornato in grigiorosso. Qui si sta lavorando con ragione e sentimento: c’è una grandissima organizzazione, ma l’organizzazione senza il sentimento, che è il senso di appartenenza e la voglia di dire noi siamo la Cremo, non porterebbe risultati”.

