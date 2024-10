Intensificati i controlli della Polizia Locale in ambito commerciale al fine di garantire e tutelare non solo il libero commercio ma anche di integrare le attività di prevenzione mirate a contrastare il degrado urbano.

Sono state effettuate circa ottanta ispezioni in attività commerciali di varia natura, elevate novanta sanzioni relative a plateatici abusivi, verificato il rispetto delle regole fissate nel regolamento per il trasporto di persone su taxi. I controlli hanno riguardato inoltre la corretta esposizione dei prezzi sui prodotti, la verifica delle attività prive di titolo autorizzatorio, la conformità dei locali alle regole, nonché il rispetto delle norme sulle slot machine.

Inoltre, per avere maggiore incisività, sono stati effettuati una decina di controlli serali in borghese dai quali è emerso la necessità di chiusura di due pubblici esercizi per irregolarità dei titoli abilitativi.

A seguito dei controlli specifici effettuati, è stato riscontrato il fenomeno della vendita di alcolici a minori di 18 anni in un esercizio di vicinato del centro storico. Gli Ufficiali e gli Agenti dedicati a questo servizio, dopo una meticolosa opera di osservazione, hanno sanzionato il responsabile.

Le attività svolte dal personale della Polizia Locale “sono state spesso il frutto di un lavoro capillare e integrato con le altre agenzie pubbliche competenti” fanno sapere dal comando di piazza Libertà. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, mantenendo alta l’attenzione sul rispetto della normativa sulle varie materie.

