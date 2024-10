Ha rapinato una donna in centro a Castelleone, e cercato poi di resistere ai Carabinieri: a finire nei guai un uomo di 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico. L’arresto, eseguito dai Carabinieri di Montodine, risale al primo pomeriggio del 16 ottobre.

Non erano ancora le 14 quando l’uomo è entrato in azione: in evidente stato di ebbrezza, ha prima avvicinato la vittima con fare aggressivo e, dietro minaccia, si è fatto consegnare il contenuto del portafogli, pari a 30 euro. Quindi si è allontanato, ma è stato inseguito e raggiunto da due testimoni, che avevano assistito alla scena, e che hanno bloccato l’uomo, chiamando poi Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione. Mentre cercavano di bloccarlo, ha lanciato loro la sua bicicletta, colpendone uno alla caviglia, e ha iniziato a dimenarsi, tanto che si è reso necessario l’intervento di altre pattuglie in ausilio.

Il 26enne è stato quindi accompagnato in caserma, dove i militari hanno ricostruito quanto accaduto. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro e di un rasoio da barba, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, nonché porto di oggetti atti ad offendere. Dopo averlo trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Crema, la mattina del 17 ottobre si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere ed il rinvio dell’udienza al prossimo 12 dicembre.

