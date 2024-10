Promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro: al via la Settimana Europea, giunta alla 43esima edizione, che si terrà dal 21 al 25 ottobre. Nel 2024 sono stati 4 incidenti gli incidenti mortali sul lavoro, di cui uno a Cremona e 3 a Mantova. Ma Ats si occupa anche delle malattie professionali: sul nostro territorio prevalgono le malattie a carico dell’apparato muscolo scheletrico.

Tante le iniziative in programma sul territorio, promosse dalla Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Psal), in sinergia con altri Enti del territorio, allo scopo di mantenere accesi i riflettori sull’importanza della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, e sensibilizzare cittadini e comunità sul valore della cultura della prevenzione.

Alla presentazione hanno partecipato il Colonnello Massimo Dell’Anna Comandante Provinciale Guardia di Finanza Cremona, il Maggiore Gabriele Schiaffini Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona, Francesca Romagnoli Vicesindaco, Monica Livella Responsabile sede INAIL Cremona, Laura Secchi Direttore generale ANCE Cremona, Luca Lucchini CISL Asse del Po e Mattia Cozzini Confartigianato Cremona.

Per quanto riguarda il programma delle attività, la Settimana Europea per la sicurezza in provincia di Cremona si è aperta con una serie di eventi rivolti alle scuole tra i quali: la rassegna di incontri “Safety: reflection in action” dal 7 al 10 ottobre all’IIS Romani di Casalmaggiore con gli studenti delle classi quarte e quinte; il convegno “The way for the future”, tenutosi l’11 ottobre, dedicato agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Agrario Stanga di Cremona per sensibilizzare sui temi della salute e sicurezza del lavoro che impongono l’attenzione sulla preparazione professionale e sull’acquisizione di competenze specifiche rispetto alle nuove tecnologie, con la simulazione di ribaltamento di un trattore agricolo. Lo stesso convegno è stato proposto con successo anche all’IIS Galilei di Crema il 15 ottobre e, proprio quest’oggi all’IIS Raccheti di Crema.

Inoltre, il 13 ottobre si è tenuta l’inaugurazione della Panchina Bianca in piazza Marconi a Crema in ricordo delle morti sul lavoro e in occasione della 74^ Giornata Nazionale dedicata alle Vittime degli incidenti sul Lavoro.

Sabato 19 ottobre, allo Stadio Voltini di Crema, dalle 9 alle 13.30, si terrà la “Fairplay Cup”, torneo quadrangolare di calcio al quale parteciperanno la Nazionale Sicurezza sul Lavoro, la Nazionale Artisti TV, la Nazionale Giornalisti RAI e la squadra del Consiglio Regione Lombardia con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso lo sport e per supportare progetti educativi capaci di promuovere la prevenzione e l’attenzione sui temi legati alla salute e alla sicurezza lavorativa.

Venerdì 25 ottobre nella Sala Conferenze di Ance a Cremona, dalle 9 alle 13, è in programma il Convegno della 15esima “Giornata Sicurezza Cantieri”, promosso da Ance Cremona, in collaborazione con ATS Val Padana e con il coinvolgimento di Inail Cremona, Ispettorato territoriale del lavoro (Itl), Ordini e Collegi di Cremona.

Lunedì 28 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 nella sede di Confcommercio Cremona a Palazzo Vidoni, sarà organizzato il workshop dal titolo “Sicuro che sei sicuro”, con la partecipazione delle aziende associate, Inail e Guardia di Finanza di Cremona; si concluderà con l’Aperitivo in…Sicurezza.

Infine, martedì 29 ottobre al Teatro San Domenico di Crema, dalle 11 alle 13, grazie alla collaborazione del Comune di Crema e dell’Associazione Industriali, è previsto lo spettacolo teatrale “Improsafe” rivolto agli istituti superiori secondari di Crema e prodotto dalla compagnia TraAttori in collaborazione con la Fondazione LHS. Lo spettacolo offre un approccio nuovo e coinvolgente per sensibilizzare i ragazzi sul tema, riflettere sui rischi che si corrono quotidianamente e sull’importanza della prevenzione e del benessere lavorativo.

“La Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 2024 mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza delle azioni volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; coinvolge tutti i soggetti responsabili della prevenzione – afferma Anna Marinella Firmi, Direttore della Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS -. È fondamentale che istituzioni, enti datoriali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e tutti gli attori interessati riflettano su questi fenomeni e si impegnino, attraverso le iniziative promosse, a realizzare azioni in grado di rafforzare la rete di prevenzione. Contrastare le tragedie lavorative richiede responsabilità, consapevolezza, collaborazione e informazione. Sin dai banchi di scuola, è necessario promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e sviluppare tutte le competenze che verranno poi applicate nel corso della carriera”.

“In questa particolare settimana, che pone l’attenzione su una delle piaghe sociali più gravi e inaccettabili, mettendo in luce la necessità di maggiori misure di sicurezza, formazione adeguata e attenzione alla salute dei lavoratori in tutti i settori industriali, desidero sottolineare l’importanza del calendario di eventi elaborato dalla nostra ATS per la provincia di Cremona -. afferma Ida Ramponi, Direttore Generale di ATS Val Padana -. La varietà e la qualità delle iniziative proposte rappresentano un ulteriore segnale del nostro impegno nel coinvolgere non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli studenti e l’opinione pubblica su un tema strategico che i nostri servizi affrontano con grande dedizione e sforzo quotidiano”.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata