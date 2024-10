I Carabinieri della Compagnia di Cremona hanno condotto, venerdì mattina, un servizio coordinato di controllo straordinario che ha interessato tutta Cremona, con l’impiego di varie pattuglie delle Stazioni, della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa di Cremona e con il supporto del NAS di Cremona.

Obiettivi del servizio erano la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica attraverso la prevenzione ed il contrasto ai reati ed alle condotte antisociali. Dalle 07 alle 13, anche in occasione dell’arrivo di numerosi autobus di studenti che vanno a scuola, le pattuglie hanno controllato le strade e le piazze, effettuando anche alcuni posti di controllo. In particolare, sono stati oggetto di vigilanza via Dante, il piazzale delle Tranvie, i centri commerciali. Nel complesso, sono state identificate 50 persone e condotte verifiche su 12 veicoli. Nel parcheggio coperto di via Dante due giovani sono stati trovati in possesso di hashish, posto sotto sequestro, ed entrambi sono stati segnalati alla Prefettura.

Il Nas, con il supporto delle pattuglie, ha ispezionato due locali pubblici, un bar ed un esercizio di ristorazione, al fine di effettuare verifiche di carattere sanitario. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per carenze igienico sanitarie e strutturali e per la presenza di locali adibiti a scopo diverso da quello previsto, anche imponendo prescrizioni di adeguamento.

