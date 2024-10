Dopo le alluvioni dei giorni scorsi, il rischio idrogeologico che si trova ad affrontare il nostro intero Paese, Fabio Ciciliano, nuovo capo dipartimento della Protezione civile, ha evidenziato come il 95% del territorio nazionale sia a rischio idrogeologico. Ha detto che “non c’è una regione dove è peggiore, un territorio più al riparo. Per questo serve un’attività diffusa di mitigazione degli scenari. aspettiamoci altri scenari come quello dell’Emilia Romagna”.

Ha poi aggiunto che non basta pulire gli alvei dei fiumi, serve un progetto di formazione individuale, che deve cominciare fin dalla scuola elementare. La difesa del territorio è un fatto culturale. Ne abbiamo parlato con Ugo Gagliardi, funzionario della protezione civile di Cremona.

